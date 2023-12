Arknights Endfield: nuovo trailer per l'RPG in stile anime, la Beta sta per arrivare

Tra i numerosi filmati mostrati nel corso del pre-show dei The Game Awards 2023 troviamo anche quello di Arknights Endfield, un interessante gioco di ruolo in stile anime.

Il gioco firmato Hypergryph si è mostrato con un breve trailer che permette ai giocatori di fare la conoscenza dei vari personaggi e vedere le loro abilità di combattimento, sebbene nel filmato non siano incluse sequenze di gameplay. Per chi se lo stesse chiedendo, il gioco è un RPG in tempo reale con elementi strategici e meccaniche da tower defense.

Oltre a mostrare il gioco, il trailer svela anche che sta per arrivare una fase di test i cui server apriranno il 12 gennaio 2024 a partire dalle ore 4:00 del fuso orario italiano. Le registrazioni verranno invece chiuse nel pomeriggio del prossimo 24 dicembre 2023, quindi avete solo pochi giorni di tempo per proporvi: in tal caso, dovrete visitare il sito ufficiale, registrarvi e poi procedere al completamento di un breve sondaggio.

Prima di lasciarvi al trailer mostrato nel corso della cerimonia organizzata da Geoff Keighley, vi ricordiamo che il gioco dovrebbe arrivare prossimamente su PlayStation, PC e dispositivi mobile (Android e iOS) ed è molto probabile che si tratti di un free to play, come gli altri prodotti legati al brand.