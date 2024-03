Arlecchino è pronta al rilascio nell'update 4.6 in un cosplay di Genshin Impact

Il meraviglioso mondo fantasy di Genshin Impact continua a espandersi attraverso nuovi aggiornamenti che non solo danno l'accesso a un roster sempre più ampio, ma anche a missioni principali e zone da esplorare. Celebriamo il prossimo aggiornamento annunciato da MiHoYo attraverso questa spettacolare esibizione.

Ancora freschissimo, Genshin Impact 4.5 ha come protagonisti Chiori e Arataki Itto, ma anche dei banner speciali denominati Sentiero delle Cronache e Desiderio delle Cronache. Ci sono poi degli eventi a tempo che permettono ai giocatori di ottenere Primogems e altri regali, e anche missioni che avanzano con la storia.

Tutte queste novità non bastano. Il team di Hoyoverse ha già annunciato parte dei contenuti in arrivo con Genshin Impact 4.6. Il prossimo update del free to play con meccaniche gatcha darà ai giocatori la possibilità di avventurarsi nel Teyvat al fianco di Arlecchino, colei che fa parte degli spietati Fatui Harbingers.

La nota antagonista, soprannominata Mezzaluna di presagi nefasti e Capo della Casa del Focolare, è – presumibilmente - un personaggio a 5 stelle. Guerriera Pyro, è la quarta degli undici Fatui Harbingers.

Ad avvicinarci all'uscita del prossimo aggiornamento è la cosplayer Saiwestwood attraverso un'affascinante interpretazione. In questo meraviglioso cosplay di Arlecchino da Genshin Impact osserviamo la villain in uno scatto in primo piano che ci permette di ammirare più da vicino i suoi occhi rosso sangue e i capelli argentei.

