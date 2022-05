Arma Reforger, Enfusion Engine e Arma 4: tutte le novità sul futuro della serie

Proprio come suggerivano gli insistenti leak che si sono fatti strada nelle ultime ore, Bohemia Interactive ha presentato ufficialmente Arma Reforger, il nuovo capitolo della serie FPS simulativa già disponibile in versione Early Access su PC e console Xbox Series X|S.

Arma Reforger è uno sparatutto in prima persona multiplayer open world ambientato durante la Guerra Fredda e farà da trampolino di lancio per Arma 4, che è attualmente in fase di sviluppo. Arma Reforger è ora disponibile in accesso anticipato per Xbox Series X|S e PC via Steam al prezzo di €29,99.

Arma Reforger mostra i progressi di Bohemia Interactive sul suo nuovo motore Enfusion e funzionerà come una piattaforma creativa, fornendo molteplici strumenti e servizi agli utenti per modificare e adattare l'esperienza. Come iterazione a sé stante, il gioco funge da piattaforma per consentire ai giocatori di godere delle nuove funzionalità del motore Enfusion, oltre a fornire un prezioso feedback per lo sviluppo in corso di Arma 4. Bohemia Interactive spera inoltre che Arma Reforger rafforzi la comunità di modder di Arma con un nuovo set di strumenti Enfusion integrati e interni.

"Lotta per la supremazia di un’isola dalla sbalorditiva superficie di 51 km² in realistiche ambientazioni sullo sfondo della guerra fredda oppure plasma spettacolari scenari in tempo reale nella modalità Game Master in Arma Reforger, sviluppato con la nuova tecnologia Enfusion. Fai ritorno a Everon, il microstato sconvolto dalla guerra già protagonista del gioco di successo da cui tutto ha avuto inizio, Arma: Cold War Assault".

In cima potete dare uno sguardo alle prime sequenze di gameplay di Arma Reforger, mentre in calce trovate la prima galleria di immagini insieme al trailer di annuncio di Reforger e del percorso verso Arma 4 intrapreso da Bohemia Interactive. Per ulteriori approfondimenti vi rimandiamo alla nostra Anteprima di Arma Reforger.