Arma Reforger esce domani, Arma 4 nel 2024 o 2025?

Arrivano nuovi presunti dettagli sul leak di Arma Reforger, in uscita apparentemente a breve anche se non è ancora stato annunciato ufficialmente da Bohemia Interactive.

Secondo la fonte, Arma Reforger esce domani, il 17 maggio, anche se in realtà la pubblicazione potrebbe riferirsi ad una Beta, sembra difficile infatti pensare al lancio di un gioco completo con valori produttivi AA/AAA con così poco preavviso. Altri insider parlano di una esclusiva console Xbox con il gioco che non sarebbe quindi destinato ad arrivare sulle piattaforme PlayStation ma non ci sono ancora conferme in merito.

Arma Reforger presenterà varie modalità multiplayer e non includerà, sempre secondo i leak, nessuna campagna single player o co-op, focalizzandosi quindi sul comparto multigiocatore. Arma Reforger servirebbe agli sviluppatori come base per testare varie idee e soluzioni tecnologiche per Arma 4, il nuovo episodio regolare della serie in uscita tra il 2024 e il 2025.

Sarà vero? Difficile dirlo con certezza al momento, non ci resta che attendere per saperne di più, la presentazione di Arma Reforger sembra essere imminente mentre per Arma 4 probabilmente bisognerà aspettare ancora, se è vero che il gioco uscirà nel 2024 o 2025, la presentazione ufficiale potrebbe essere lontana e prevista non prima del 2023 inoltrato.