Arma Reforger: un leak svela il nuovo FPS simulativo e cita l'esclusiva temporale su Xbox

Mentre cresce l'attesa tra i patiti di sparatutto simulativi per l'evento The Future of Arma, un leaker prova a "rovinare la festa" condividendo in rete diverse infografiche su Arma Reforger, un progetto che, a suo dire, è destinato ad approdare in esclusiva temporale su Xbox.

A fare da grancassa mediatica a queste indiscrezioni ci pensa la personalità social IdleSloth con una ricca documentazione che, a detta della fonte anonima del leak, precede l'annuncio ufficiale di Arma Reforger ipotizzato per l'imminente evento organizzato da Bohemia Interactive.

Le infografiche trapelate dalla sinossi di Arma Reforger descrive il videogioco come un "capitolo di Arma orientato alla platea console", un titolo su cui il team di Bohemia Interactive edificherà le basi ludiche, contenutistiche e prettamente tecnologiche del futuro Arma 4.

Per rimanere in tema di contenuti, la documentazione condivisa in rete descrive Reforger come uno sparatutto fortemente orientato al multiplayer cooperativo e competitivo, con un setting ambientato negli anni '80 in un contesto bellico da fine Guerra Fredda. Nel leak trovano spazio anche degli interessanti dettagli sulla grandezza della mappa di gioco, Everon, con ben 52 chilometri quadrati di scenario liberamente esplorabile. Di particolare interesse sono poi le indiscrezioni sui contenuti presenti al lancio, tra cui 3 fazioni, 6 veicoli, 15 armi, 2 tipologie di granate e 13 "ruoli di combattimento" adottabili da ciascun utente.

L'infografica riepilogativa suggerisce l'arrivo di Arma Reforger nei prossimi mesi su PC e in esclusiva temporale su Xbox One e Xbox Series X/S, con le versioni PS4 e PlayStation 5 in uscita successivamente. Una conferma o una smentita definitiva ai leak su Reforger l'avremo, con ogni probabilità, in occasione dell'evento The Future of Arma che si terrà martedì 17 maggio alle ore 19:00.