Arma Reforger: lo sparatutto simulativo alla prova su PC e Xbox Series X/S

Abbiamo provato la versione in accesso anticipato di Arma Reforger e siamo pronti a darvi le nostre impressioni. Si tratta del primo sguardo al futuro degli sparatutto simulativi? Andiamo alla scoperta del nuovo FPS targato Bohemia Interactive.

La nuova esperienza simulativa confezionata dagli autori dell'ormai storica serie di ArmA porta gli appassionati del genere all'interno di una dimensione realistica fortemente orientata al multiplayer cooperativo e competitivo.

La versione in accesso anticipato attualmente disponibile su PC e in esclusiva console su Xbox Series X/S non è che una tech demo della ben più ampia offerta ludica, contenutistica e squisitamente grafica promessaci dagli sviluppatori di Praga.

Il primo contatto con Arma Reforger ci restituisce delle sensazioni più che positive, specie in funzione delle grandi potenzialità di un'opera che, per stessa ammissione del team di Bohemia Interactive, da qui ai prossimi mesi verrà ampliata sensibilmente con l'aggiunta di attività inedite, nuovi equipaggiamenti e meccaniche originali.

Per uno sguardo più approfondito sulle dinamiche di gameplay e sull'offerta confezionata dagli sviluppatori cechi con l'attuale versione in Early Access, il nostro consiglio non può che essere quello di leggere lo speciale sulla missione realismo di Arma Reforger a firma di Giovanni Panzano.