Armed Fantasia To the End of Wilderness: il JRPG si mostra in un primo video gameplay

A pochi giorni dall'apertura della campagna di raccolta fondi, Armed Fantasia To the End of Wilderness si mostra in un filmato di gameplay che permette di vedere in movimento le fasi di esplorazione del gioco di ruolo in stile giapponese.

Purtroppo il video gameplay in questione non permette di farsi un'idea concreta sul gameplay, poiché si limita a mostrare uno dei protagonisti mentre si dedica alla navigazione della mappa. Come potete vedere, inoltre, le animazioni del personaggio non sono fluide ed è chiaro che si tratti ancora di un progetto che richiede tanto lavoro, sebbene il filmato consenta di vedere già alcune delle ambientazioni che faranno da sfondo all'avventura.

Per chi non sapesse di cosa stiamo parlando Armed Fantasia To the End of Wilderness è un JRPG in sviluppo presso Wild Bunch Productions, la software house che ha dato i natali a Wild Arms. Il gioco è attualmente al centro di una campagna di crowdfunding su Kickstarter che ha raccolto quasi 1,5 milioni di euro, circa il doppio rispetto all'obiettivo iniziale. Al momento il titolo è previsto esclusivamente su PC, PlayStation 5 e Xbox Series X|S, ma gli sviluppatori hanno confermato che l'uscita del successore di Switch potrebbe far sì che il gioco raggiunga anche le piattaforme Nintendo.