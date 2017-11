Armello per PlayStation 4 uscirà in formato retail a marzo 2018

annuncia chesarà disponibile in Italia dal 15 marzo 2018 in versione retail per PlayStation 4 distribuito da

Armello è una cupa fiaba che prende vita sotto forma di un gioco da tavolo digitale e strategia a turni. Questa rocambolesca avventura combina l'estrema tattica dei giochi di carte con la profonda strategia dei giochi da tavolo, unite da un sistema di sviluppo del personaggio tipico dei giochi di ruolo.



Armello offre un mondo spettacolare e in grado di generare proceduralmente una nuova mappa con ogni partita, arricchendola con un sistema di missioni dinamiche. In pratica, ogni partita sarà sempre diversa. Il giocatore può intraprendere missioni, studiare piani, esplorare lo scenario, lanciare incantesimi e affrontare mostri o altri utenti. Tutto ciò con un unico obiettivo: espugnare il palazzo e diventare il Re o la Regina di Armello.