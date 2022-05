L'Armeria di Assassin's Creed Valhalla apre i battenti: tutte le novità dell'Update 1.5.2

In vista dell'aggiornamento che introdurrà l'Armeria in Assassin's Creed Valhalla, Ubisoft elenca tutte le novità della Patch 1.5.2 scaricabile da tutti gli emuli del vichingo Eivor su PC e console a partire da martedì 24 maggio.

Il rollout della Patch partirà alle ore 13:00 e coinvolgerà tutte le piattaforme, con un download variabile in base al proprio sistema d'elezione (7.08 GB su PC, 1.8GB su PS5, 1.4GB su PS5 e 7.8GB su Xbox One o Series X/S).

Una volta completato il processo di download e installazione, l'aggiornamento porterà in dote la già citata Armeria, un edificio di Ravensthorpe che offrirà a tutti gli utenti la possibilità di sbloccare e modificare liberamente gli equipaggiamenti, le armi e le caratteristiche di un totale di cinque Loadout.

Ciascuna build verrà mostrata nell'Armeria e potrà essere richiamata velocemente nel corso delle proprie scorribande open world attraverso il menù di selezione dell'equipaggiamento. Per avviare la costruzione dell'Armeria bisognerà aggiornare l'enclave di Ravensthorpe al livello 3 e ottenere un carico straniero attraverso le Razzie Fluviali. Inizialmente sarà possibile accedere a due slot per modificare l'attrezzatura, ma basterà potenziare l'armeria per ottenere ulteriori slot per i Loadout personalizzabili.

Sempre attraverso la Patch 1.5.2 vengono aggiunte delle ricompense inedite per chi si cimenta nelle attività endgame delle Razzie Fluviali: Ubisoft preferisce non entrare nel merito delle sorprese previste ma limita a precisare che gli utenti verranno ricompensati per con nuove armi ed elementi per customizzare l'aspetto e l'equipaggiamento di Eivor. Per un ulteriore approfondimento sulle novità previste dal prossimo aggiornamento, vi rimandiamo al nostro articolo sui bug risolti dalla Patch 1.5.2 di AC Valhalla.