Le Armi di Borderlands 3 avranno più modalità di fuoco e innesti unici

Le armi di Borderlands 3, le grandi protagoniste dell'ultimo evento dedicato al reveal gameplay del looter shooter di Gearbox, avranno molteplici modalità di fuoco e tantissimi innesti unici.

Come riferisce infatti game designer Matt Cox intervenuto a margine dell'evento di Los Angeles, "nei precedenti Borderlands tutti i produttori di pistole potevano rifornirsi da altri costruttori per gli innesti. In Borderlands 3, ogni produttore ha le sue parti e non li prende in prestito dagli altri".

Grazie a questa sottile ma importante differenza, promette Cox, "il team che si è occupato della creazione delle armi e quello che ha dato forma al sistema di combattimento sono stati in grado di dare a ogni elemento del bottino molta più personalità, anche dal punto di vista dello stile artistico specifico per ogni produttore. Vi accorgerete di quanto siano diverse le pistole rispetto a quanto visto in Borderlands 2!".

A titolo di esempio, l'autore di Gearbox cita il particolarissimo tipo di armi Leggendarie provviste di game robotiche intravisto nel video di presentazione e nel corso dell'ultimo video gameplay. Prima di lasciarvi al video che mostra la straordinaria varietà di armi di Borderlands 3, ricordiamo a chi ci segue che lo sparatutto a mondo aperto di Gearbox arriverà su PC, PS4 e Xbox One il 13 settembre. Per saperne di più vi rimandiamo alla prova di Borderlands 3 a cura di Francesco Fossetti.