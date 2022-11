Tutte le armi di Call of Duty Warzone 2.0: fucili d'assalto, mitragliette e shotgun

In attesa di scoprire quali sono le migliori armi di Call of Duty Modern Warfare 2.0 ecco l'elenco completo delle bocche da fuoco che trovano spazio nel nuovo sparatutto gratis di Activision Blizzard, disponibile dal 16 novembre su PC, PS4, PS5, Xbox One e Xbox Series X/S.

L'elenco completo che trovate qui sotto vede la presenza di nuove armi e di alcune armi classiche già presenti in Call of Duty Warzone, tra le tante armi disponibili citiamo STB 556, Kastov 762, Strela-P, M13B, PDSW 528, Signal 50, MCPR-300, Victus XMR e P890.

Armi di Call of Duty Warzone 2.0

M4 (assault rifle)

TAQ-56 (assault rifle)

Kastov 762 (assault rifle)

Lachmann-556 (assault rifle)

STB 556 (assault rifle)

Riot Shield (melee)

Combat Knife (melee)

X12 (handgun)

X13 Auto (handgun)

P890 (handgun)

.50 GS (handgun)

Basilisk (handgun)

RPG-7 (launcher)

PILA (launcher)

Strela-P (launcher)

JOKR (launcher)

M16 (assault rifle)

Kastov 74u (assault rifle)

Kastov 545 (assault rifle)

Chimera (assault rifle)

M13B (assault rifle)

Lachmann Sub (submachine gun)

MX9 (submachine gun)

Vaznev 9K (submachine gun)

FSS Hurricane (submachine gun)

Minibak (submachine gun)

FTAC Recon (battle rifle)

Lockwood 300 (shotgun)

Bryson 880 (shotgun)

Bryson 890 (shotgun)

Expedite 12 (shotgun)

HCR 56 (light machine gun)

RAAL MG (light machine gun)

556 Icarus (light machine gun)

RPK (light machine gun)

Sakin MG38 (light machine gun)

EBR-14 (marksman rifle)

PDSW 528 (submachine gun)

VEL 46 (submachine gun)

Fennec 45 (submachine gun)

BAS-P (submachine gun)

Lachmann-762 (battle rifle)

TAQ-V (battle rifle)

SO-14 (battle rifle)

SP-R 208 (marksman rifle)

LM-S (marksman rifle)

Lockwood Mk2 (marksman rifle)

SA-B 50 (marksman rifle)

TAQ-M (marksman rifle)

Signal 50 (sniper rifle)

MCPR-300 (sniper rifle)

LA-B 330 (sniper rifle)

SP-X 80 (sniper rifle)

Victus XMR (sniper rifle)

