Quali sono le armi più forti di Call of Duty Mobile?

Con la Stagione 11 alle porte, i giocatori di Call of Duty Mobile stanno per essere travolti da una marea di contenuti fra cui una modalità inedita (Guerra terrestre 2.0), un nuovo fucile e un Battle Pass ricco di ricompense. Fra le novità non mancheranno poi i ribilanciamenti interni al gioco, compresi quelli legati all’efficacia delle armi.

A fronte di queste variazioni imminenti, determinare quale possa essere l’arma migliore in assoluto non è certo una passeggiata, ma questo non ci ha impedito di stilare un elenco che comprende le bocche da fuoco attualmente più potenti.

Oden : caratterizzato da un danno e un rinculo particolarmente elevati , questo fucile d'assalto richiede una buona dose di abilità in cambio di molte soddisfazioni.

: caratterizzato da , questo fucile d'assalto richiede una buona dose di abilità in cambio di molte soddisfazioni. Man-O-War : capace di abbattere un nemico in tre colpi , quest’arma risulta essere uno dei fucili più efficaci, a patto che vi piaccia mantenere la media distanza.

: capace di , quest’arma risulta essere uno dei fucili più efficaci, a patto che vi piaccia mantenere la media distanza. Locus : trattandosi di uno dei fucili di precisione più leggeri del gioco , quest’arma è un’ottima scelta per i tiratori a cui piace sparare in movimento.

: trattandosi di , quest’arma è un’ottima scelta per i tiratori a cui piace sparare in movimento. AK-47 : malgrado il rinculo elevato, questo fucile è in grado di abbattere un nemico in quattro colpi e da una distanza di ben trenta metri .

: malgrado il rinculo elevato, questo fucile è in grado di abbattere un nemico in quattro colpi e da una distanza di ben . M4LMG : dato il danno e la velocità di ricarica , quest’arma è una delle mitragliatrici più affidabili fra quelle presenti nel gioco.

: dato il danno e la , quest’arma è una delle mitragliatrici più affidabili fra quelle presenti nel gioco. Pharo : implementata a partire dalla Stagione 2, questa SMG è tuttora considerata una delle armi più forti a corti raggio.

: implementata a partire dalla Stagione 2, questa è tuttora considerata una delle armi più forti a corti raggio. GKS : più consistente rispetto alle altre armi appartenenti alla stessa categoria, questa SMG offre un mix letale di alta precisione , buoni danni e ottima portata .

: più consistente rispetto alle altre armi appartenenti alla stessa categoria, questa SMG offre un mix letale di , buoni danni e . KSP 45 : sebbene la patch del 12 agosto 2022 ne abbia ridotto i danni inflitti alle gambe, quest’arma a raffica è ancora oggi pericolosa, specie entro gli undici metri di distanza.

: sebbene la patch del 12 agosto 2022 ne abbia ridotto i danni inflitti alle gambe, quest’arma a raffica è ancora oggi pericolosa, specie entro gli undici metri di distanza. BY15 : la stretta diffusione dei pallini e la portata di questo fucile a pompa gli consentono di uccidere i nemici all’istante.

: la e la portata di questo fucile a pompa gli consentono di uccidere i nemici all’istante. R9-0 : a metà strada fra un fucile a pompa e un fucile semiautomatico, quest’arma può sparare più colpi e più rapidamente rispetto alle altre esponenti della stessa categoria.

: a metà strada fra un fucile a pompa e un fucile semiautomatico, quest’arma può rispetto alle altre esponenti della stessa categoria. MK2 : è un fucile a leva estremamente preciso , capace di neutralizzare un nemico con un solo colpo piazzato alla testa o in pieno petto.

: è un , capace di neutralizzare un nemico con un solo colpo piazzato alla testa o in pieno petto. KRM-262: affiancata ai giusti accessori, quest’arma è temibile tanto dalla media distanza quanto in corsa, il che la rende adatta a qualsiasi tipo di giocatore.

Se pensate che un’arma non basti a fare la differenza in ogni partita, ecco una guida ricolma di consigli utili a migliorare le vostre prestazioni in Call of Duty Mobile. Sulle pagine di Everyeye.it potete inoltre scoprire quali sono le impostazioni ottimali in Call of Duty Mobile, grazie alle quali è possibile ottenere qualche vantaggio e vincere più facilmente contro i propri avversari.