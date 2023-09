Che armi ci sono in Lies of P, si possono combinare assieme?

Lies of P punta a rivelarsi uno dei Soulslike più intriganti disponibili sul mercato, offrendo ai giocatori anche un ampio arsenale di armi con le quali difendersi dall'offensiva degli oscuri nemici che popolano la città di Krat. A tal proposito, sappiamo quali armi ci sono nell'opera targata Neowiz?

Gli sviluppatori hanno presentato l'arsenale di Lies of P in video, che si prospetta piuttosto variegato e che offre tra l'altro anche la possibilità di combinare tra loro diverse armi così da aumentarne non solo l'efficacia ma anche creare nuove tipologie di letali equipaggiamenti con cui distruggere qualunque avversario. Di seguito ecco l'elenco di armi confermate ufficialmente per Lies of P:

Dancer’s Curved Sword Blade + Booster Glaive Handle

Salamander Dagger Blade + Master Chef’s Knife Handle

Wintry Rapier’s Blade + Blind Man’s Double-Sided Spear Handle

Bone-Cutting Sawblade + Carcass Crystal Axe Handle

Live Puppet’s Axe Blade + Acidic Great Curved Sword Handle

Circular Electric Chainsaw Blade + Exploding Pickaxe Handle

Coil Mjolnir Head + Big Pipe Wrench Handle

Proof of Humanity

Holy Sword of the Ark

Uroboros’ Eye

Con molta probabilità si tratta di una lista parziale di armi disponibili all'interno del gioco, pertanto non sono da escludere ulteriori sorprese non appena Lies of P sarà disponibile su PC e console PlayStation e Xbox dal 19 settembre 2023.

Volete sapere infine se Lies of P è tradotto in italiano sia per i testi che per il doppiaggio?