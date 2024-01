L'armonia curativa di Sage in un benefico cosplay di Valorant

Il 2024 di Valorant si è aperto con l'inizio dell'episodio 8 Atto 1, un importante aggiornamento che stravolge le meccaniche di gioco, ma non solo. Lo sparatutto multiplayer tattico di Riot Games riceve come sempre grande supporto dalla community di cosplayer. Ecco dunque un armonioso cosplay di Sage da Valorant.

La nuova stagione di gioco di Valorant introduce una nuova bocca da fuoco. Parliamo del fucile di precisione Outlaw, perfetto per giocare dalla distanza anche grazie alla sua doppia canna. Riot ha anche curato due delle arene in cui gli agenti si danno battaglia, ha modificato il bilanciamento dei vari personaggi e introdotto ulteriori skin da sbloccare. Tutte queste novità si riveleranno utili per le prossime competizioni eSports di Valorant.

A prendersi la luce dei riflettori, oggi, è però la cosplayer Dressupgoddes. Possiamo ammirare l'artista nei panni di Sage, il bastione della Cina prezioso sul campo di battaglia per il suo ruolo di supporto. Sage è in grado di curare e rianimare i compagni di squadra, ma anche di proteggerli dagli attacchi più pericolosi generando delle mura protettive. Nell'interpretazione della cosplayer la vediamo maneggiare con molta attenzione il suo cristallo rallentante, in posa armoniosa come nella player card di Valorant che la rappresente mentre dispone un'altra delle sue barriere protettive.