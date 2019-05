Armored Brigade: il Nation Pack Italy-Yugoslavia esce il 9 maggio

Giovedì 9 maggio, Matrix Games pubblicherà il primo DLC per Armored Brigade, lo strategico in tempo reale ambientato durante la Guerra Fredda sviluppato da Veitikka Studios.

Nel gioco originale era presente la mappa della Germania centrale e della Finlandia, nella nuova espansione arriva la mappa con la frontiera italo-jugoslava, e i rispettivi nuovi eserciti.

Il nostro Paese è protagonista del nuovo DLC: come nel gioco originale, il giocatore può scegliere una qualsiasi porzione della mappa (che comprende Gorizia e Monfalcone) e combattere una battaglia tattica moderna. Inoltre, insieme al DLC, uscirà un upgrade gratuito per tutti i giocatori di Armored Brigade che introduce le campagne dinamiche. Nella galleria in calce potete ammirare le immagini del nuovo DLC di Armored Brigade. Maggiori informazioni sono reperibili sul sito ufficiale di Slitherine.