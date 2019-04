Armored Brigade: il nuovo DLC aggiunge gli eserciti di Italia e Jugoslavia

Dopo averci illustrato le novità di Field of Glory Empires, gli autori di Slitherine annunciano la prossima espansione di Armored Brigade, lo strategico in tempo reale ad ambientazione bellica realizzato dagli autori di Veitikka Studios.

Il DLC in questione amplia il canovaccio narrativo di quest'opera ambientata durante gli anni della Guerra Fredda con due nuove fazioni in rappresentanza degli eserciti di Italia e Jugoslavia. Le due espansioni aggiungono ben 250 nuove unità e una enorme mappa completamente esplorabile (e modificabile dalle proprie azioni) che ricrea il Muro di Gorizia, ivi comprese le regioni del nord-est italiano e i territori dell'Austria e delle attuali Slovenia e Croazia.

Grazie anche al contributo dei tanti appassionati che hanno deciso di acquistare il titolo e dare fiducia al progetto degli studi Veitikka e di Slitherine, l'universo digitale di Armored Brigade è destinato ad arricchirsi ulteriormente di elementi di gameplay nel corso delle prossime settimane grazie all'introduzione di una modalità Schermaglia e di un generatore di missioni per la campagna principale, in entrambi i casi attraverso un aggiornamento del tutto gratuito per chi possiede il gioco e per chi, magari, deciderà di acquistarlo in futuro.