Armored Core 6 affidato a Yamamura: Miyazaki è 'geloso' del team!

Dopo gli straordinari successi di Dark Souls, Bloodborne, Sekiro: Shadows Die Twice ed Elden Ring, può accadere di dimenticarsi le radici nelle quali affonda la lunga storia di FromSoftware.

Tra le prime IP ideate dalla software house giapponese, figurava l'universo mecha di Armored Core, esordito sul mercato nell'ormai lontano 1997. Dal lancio degli ultimi capitoli della saga, Armored Core V e Armored Core: Verdict Day, sono trascorsi ormai oltre 10 anni, ma la serie è ora pronta a fare ritorno. L'annuncio ufficiale è giunto con un inatteso trailer di Amored Core VI: Fires of Rubicon, pubblicato da FromSoftware in occasione dei The Game Awards 2022.

In seguito al reveal, Hidetaka Miyazaki ha commentato la notizia, confermando di aver contribuito a definire il concept di base del gioco. Il celebre game director ha inoltre mantenuto le redini del progetto nella sua fase "iniziale", per poi cedere il compito al collega Yamamura. Quest'ultimo, che vanta esperienze come sviluppatore della serie Dark Souls e lead designer per Sekiro: Shadows Die Twice, è dunque l'uomo incaricato di riportare in auge i robottoni di Armored Core.



Un incarico che ha generato una bonaria invidia in Miyazaki, da sempre molto legato all'IP. Il creativo ha infatti ammesso di essere profondamente "geloso della potenza di fuoco" a disposizione del team responsabile di Armored Core VI: Fires of Rubicon. In seguito al grande successo riscosso da FromSoftware negli ultimi anni, la serie mecha potrà infatti contare su risorse decisamente più ingenti rispetto al passato.