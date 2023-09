Armored Core 6: l'analisi di DF rileva le solite mancanze tecniche di FromSoftware

Armored Core VI Fires of Rubicon è stato un altro centro per FromSoftware, con il mecha game che ha debuttato al primo posto nella classifica UK ed è stato accolto col favore della critica internazionale. L'analisi tecnica di Digital Foundry, tuttavia, ha lasciato spazio alle solite criticità dei titoli sviluppati dalla casa nipponica.

Gli esperti tech si sono concentrati in particolar modo sulle versioni console del gioco. Sono presenti tre scelte di visualizzazione su PS5, Series X e Series S e funzionano in modo simile a Elden Ring. Prendendo come esempio PS5 (ma quanto segue vale anche per Xbox Series X), la modalità frame-rate e la modalità Quality differiscono principalmente nella risoluzione. La modalità Quality funziona con una risoluzione fissa di 3840x2160p, anche con grandi cali di frame-rate, supportata da una forma di anti-aliasing temporale.

La modalità framerate si rivela preferibile, in quanto regola dinamicamente la qualità dell'immagine in base a quanto sono vicini o lontani i 60fps. Al costo di una risoluzione meno cristallina in determinate situazioni e di qualche effetto grafico minore, Digital Foundry consiglia la modalità framerate per un'esperienza di gioco più fluida (seppure, anche in questo caso, non esente da cali di fps), soprattutto alla luce del framerate variabile presente in entrambe le modalità di gioco. Il ray tracing si attiva solo abbinandolo alla modalità Quality. Sfortunatamente, influisce solo sulla porzione del garage, ed ha un impatto abbastanza minore sull'esperienza.

Passando a Xbox Series S, in modalità Quality la risoluzione è fissa a 1440p, mentre se passiamo alla modalità frame-rate diventa dinamica a 1440p (si riduce a 1792x1008p al minimo). Serie S funziona con impostazioni grafiche inferiori in genere rispetto a PS5 e Xbox Series X, ma sono concessioni utili a preservare un frame-rate quanto più godibile possibile.

Digital Foundry ha infine individuato un piccolo 'trucchetto' attuabile dai possessori di PS5: a quanto pare, scaricando (quindi previo acquisto) la versione PS4 Pro di Armored Core VI e giocandola in retrocompatibilità su PS5 è possibile ottenere il framerate più stabile possibile. Questo perché il titolo verrà renderizzato ad una risoluzione inferiore (1600x1800p, ricostruiti per creare un risultato finale di 3200x1800p) e impostazioni grafiche minori.

Tirando le somme, Digital Foundry descrive Armored Core VI come un gioco brillante ma con le solite magagne tecniche di FromSoftware, che non è ancora riuscita a superare i suoi annosi problemi in quanto a performance sulle console PlayStation e Xbox.

Per ulteriori approfondimenti sull'ultima fatica di FromSoftware vi rimandiamo alla nostra Recensione di Armored Core VI Fires of Rubicon.