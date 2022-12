Armored Core 6 Fires of Rubicon annunciato con un trailer: tornano i mecha di FromSoftware

A pochi minuti dal discorso di Hidetaka Miyazaki tenuto per il riconoscimento come Best Direction per il lavoro svolto con Elden Ring, ecco che FromSoftware e Bandai Namco Entertainment annunciano in occasione dei The Game Awards 2022 il nuovo capitolo della serie di Armored Core.

Quello che vi abbiamo riportato in apertura è il trailer di annuncio ufficiale di Armored Core VI: Fires of Rubicon, il prossimo episodio della storica serie mecha targata FromSoftware lasciata a riposo dalla software house nipponica per oltre 10 anni, e il cui ritorno era stato anticipato da insistenti rumor nei mesi scorsi.

La casa di sviluppo capitanata da Hidetaka Miyazaki si prende così una pausa dai souls-like dark fantasy per tornare a frequentare i dirompenti mecha che hanno contraddistinto la sua storia passata. In questa nuova esperienza, FromSoftware permetterà di gestire il nostro "mecha assemblato" e "spostarci liberamente" nell'ambiente di gioco con una varietà di azioni effettuabili a bordo del nostro robot da guerra, capace di affrontare gli avversari sia a distanza che in combattimento ravvicinato.

Al momento non è stato mostrato nulla del gameplay di Armored Core VI Fires of Rubicon, progetto che è stato presentato con trailer dai toni drammatici da parte di FromSoftware. Il gioco arriverà nel corso del 2023 su PC e console PlayStation 5, Xbox Series X|S, PlayStation 4 e Xbox One.