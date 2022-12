Armored Core 6: aperta su PlayStation Store la pagina del nuovo gioco FromSoftware

Annunciato nel corso dei TGA 2022, Armored Core 6: Fires of Rubicon è istantaneamente diventato uno dei titoli più attesi del 2023. Intanto, la nuova produzione targata FromSoftware è apparsa sul PlayStation Store giapponese, dove è online la scheda ufficiale del titolo a base di mech ultra-tecnologici.

Al momento la scheda offre una descrizione generica di Armored Core 6, e si limita a concedere la possibilità di aggiungere il gioco alla propria lista dei desideri. Come detto, la scheda è online solo in Giappone, ma è probabile che a breve lo sarà anche in Europa e Nord America.

"Armored Core VI: Fires of Rubicon', il nuovo episodio della serie di giochi action Armored Core che offre varie missioni con mecha originali creati riorganizzandone le parti. Questo lavoro è un nuovo gioco d'azione che propone una prospettiva inedita sul concept della serie di Armored Core, sfruttando al contempo la conoscenza e l'esperienza acquisita dallo sviluppo dei giochi d'azione di FromSoftware", recita la descrizione del prodotto, che fa bene a ricordare come la casa di sviluppo capitanata da Hidetaka Miyazaki abbia accumulato molta esperienza negli ultimi anni con il filone soulsborne e Sekiro Shadows Die Twice. Dopo aver portato a casa per due volte consecutive il premio di Gioco dell'Anno con Sekiro ed Elden Ring, FromSoftware si appresta a tornare su una delle sue serie storiche, e non vediamo l'ora di scoprire come si evolverà il franchise.

Armored Core 6 è affidato a Masaru Yamamura, e per questo Miyazaki si è detto geloso del team di sviluppo.