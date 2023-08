Armored Core 6, si aprono gli hangar dei mech: il nuovo video prepara il lancio

Dopo aver presentato i requisiti hardware per la versione PC di Armored Core VI: Fires of Rubicon, il team di FromSoftware scandisce il conto alla rovescia in vista dell'imminente lancio del gioco.

Per ingannare l'attesa del pubblico, la software house giapponese ha in particolare deciso di offrire uno scorcio del dietro le quinte che ha caratterizzato la presentazione del gioco alla stampa e ai content creator di tutto il mondo. Il filmato che trovate in apertura include alcune riprese effettuate durante il principale evento a porte chiuse dedicato ad Armored Core VI: Fires of Rubicon.



Tra postazioni di gioco, automobili ridotte in pezzi e mech da governare, FromSoftware ha mostrato a pieno il proprio entusiasmo per il ritorno in scena della sua storica IP, come potete verificare dal filmato disponibile in apertura a questa news. Proprietà intellettuale amatissima da Hidetaka Miyazaki, Armored Core è stata assente dalle scene PC e console per moltissimi anni, prima di rifare a sorpresa la sua comparsa in seguito all'incredibile successo riscosso dal lancio di Elden Ring.

Nel ricordare che Armored Core VI: Fires of Rubicon supporterà il preload, FromSoftware dà appuntamento a veterani e nuovi piloti al prossimo 25 agosto 2023, quando l'action diverrà disponibile su PC, PlayStation 5 e Xbox Series X|S, oltre che su PlayStation 4 e Xbox One