Armored Core 6 è attesissimo, ed ora sono dolori per i fan di retrogaming

Dopo il reveal della data d'uscita di Armored Coire 6 Fires of Rubicon, l'attesa nei confronti della prossima produzione FromSoftware si fa sempre più grande. E l'hype nei confronti del ritorno della serie è tale che sta avendo ripercussioni non di poco conto in ambito retrogaming.

Trattandosi del ritorno di un brand fermo ormai da dieci anni (l'ultimo gioco, Armored Core Verdict Day, risale al 2013), l'uscita del sesto gioco potrebbe spingere i fan o i neofiti a volersi avvicinare più a fondo alla serie, recuperando magari alcuni dei precedenti episodi da giocare sulle proprie vecchie console. Del resto, in ambito collezionistico gli Armored Core non hanno mai raggiunto cifre particolarmente consistenti, pertanto recuperare alcuni dei giochi principali non sarebbe neanche così dispendioso economicamente.

Questo però fino a poco tempo fa, dato che molti rivenditori e collezionisti stanno cavalcando l'onda dell'hype mettendo a prezzi sempre più alti i precedenti titoli della serie. Il più impegnativo in tal senso resta il capostipite pubblicato sulla prima PlayStation, in generale da sempre il più costoso del lotto: se in precedenza era possibile portarsi a casa Armored Core per 80 dollari, da tempo il suo prezzo è lievitato, toccando anche medie sui 220 dollari, per poi assestarsi sui 130 dollari. Ma una situazione simile ha colpito anche altri capitoli: si pensi ad Armored Core 3, che da un valore medio di 25 dollari è salito fino a 75, o persino ad Armored Core 4 in versione Xbox 360, che da circa 10 dollari è passato a 35.

Anche facendo un giro online tra i rivenditori europei si nota una tendenza simile, con prezzi molto più alti anche per giochi come Armored Core For Answer o lo stesso Verdict Day, che in precedenza potevano essere recuperati per pochi euro. Insomma, se siete collezionisti e volevamo ampliare le vostre conoscenze sul franchise di FromSoftware, preparatevi a spendere bei soldini.

Restando invece al presente non perdetevi la nostra anteprima di Armored Core 6, dove riepiloghiamo cosa sappiamo sul gioco e le nostre sensazioni a riguardo.