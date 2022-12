Armored Core 6, tra boss fight memorabili e multiplayer: altri dettagli da FromSoftware

Dopo l'annuncio in pompa magna giunto durante i The Game Awards 2022, FromSoftware continua a sbottonarsi su Armored Core VI: Fires of Rubicon e condividere con i fan nuovi dettagli su quanto possiamo aspettarci da questo nuovo episodio della serie, presentato ad oltre 10 anni dal lancio del quinto capitolo numerato.

Oltre ad aver precisato che Armored Core VI non sarà un souls-like, Hidetaka Miyazaki e soci hanno parlato più approfonditamente delle boss fight che affronteremo nel corso dell'esperienza. Sebbene la casa giapponese abbia in questo modo abbandonato il filone dei cosiddetti soulsborne, i giocatori possono aspettarsi le solite battaglie memorabili a cui ci siamo ben abituati nel corso di questi anni:

"Le battaglie contro i boss rappresentano uno degli elementi di spicco del gioco", ha dichiarato Masaru Yamamura, game director del gioco e già lead designer di Sekiro Shadows Die Twice. "L’essenza delle battaglie, in cui bisogna leggere in anticipo le mosse dei nemici per poi iniziare a giocare a scacchi con loro, sarà lì, è un elemento tipico di FromSoftware. In questo gioco, a disposizione dei giocatori e dei loro avversari ci sono dei macchinari aggressivi e violenti nei loro attacchi. Stiamo sviluppando il gioco in modo che i giocatori si godano battaglie con i boss intense e dinamiche che solo i mecha possono offrire, insieme ad altri aspetti unici di Armored Core, come la possibilità di assemblare il proprio mezzo per sconfiggere i nemici più forti".

FromSoftware ha inoltre rivelato che, pur non essendo centrale nell'economia dell'esperienza, ci sarà una componente multiplayer online competitiva: "Abbiamo in programma una modalità versus, simile a quella dei precedenti titoli di Armored Core, in cui sarà possibile personalizzare il proprio mecha e portarlo in battaglia contro altri. Ma riveleremo maggiori dettagli in un secondo momento. L'obiettivo principale di Armored Core IV, almeno per quanto riguarda la campagna, è far sì che si sviluppi la storia e porti a compimento il racconto. Per la campagna ci siamo concentrati sul single-player, ma daremo ulteriori dettagli sul multiplayer più avanti".

Armored Core VI: Fires of Rubicon è atteso nel corso del prossimo anno su PC e console PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X|S e Xbox One.