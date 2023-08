Armored Core 6 in cima alla nuova classifica di vendite giapponese: battuta Nintendo

Armored Core VI Fires of Rubicon è stato indubbiamente uno dei giochi più attesi dell'estate 2023, ed i primi risultati commerciali lo conferma. Dopo che Armored Core 6 si è piazzato primo nella nuova Top 10 UK, adesso l'ultima fatica di From Software raggiunge lo stesso risultato anche sul suolo nipponico.

Il nuovo episodio di Armored Core si è infatti piazzato nelle prime due posizioni della nuova classifica di vendite giapponese relativa al periodo tra il 21 ed il 27 agosto, rispettivamente con le versioni PS5 e PS4, per un totale di 163.342 copie vendute. Con questi numeri scalza dunque dal podio Pikmin 4, con i giochi per Nintendo Switch che questa settimana non monopolizzano la classifica. Di seguito la Top 10 giapponese completa con il numero preciso di copie vendute:

Armored Core 6 Fires of Rubicon - PS5, 115.393 Armored Core 6 Fires of Rubicon - PS4, 47.949 Pikmin 4 - Switch, 31.312 Mario Kart 8 Deluxe - Switch, 10.200 The Legend of Zelda Tears of the Kingdom - Switch, 7656 Minecraft - Switch, 7486 Ring Fit Adventure - Switch, 5797 Pokémon Scarlatto e Violetto - Switch, 5450 Super Smash Bros. Ultimate - Switch, 5037 Splatoon 3 - Switch, 4768

Armored Core 6 ha conquistato anche Famitsu, portandosi a casa un eccellente 36/40. Per quanto riguarda invece la classifica hardware, Nintendo Switch OLED continua a mantenere il primato con ulteriori 52.125 unità vendute, seguita a ruota da PS5 con 38.217 unità. Chiude il podio Nintendo Switch Lite con 10.597 console vendute.