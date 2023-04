Armored Core 6 classificato in Corea: potrebbe uscire prima del DLC di Elden Ring

Il lancio di Elden Ring: Shadow of the Erdtree è ancora privo di una finestra temporale specifica, con l'espansione dell'Interregno che potrebbe anche farsi attendere a lungo. A ingannare l'attesa potrebbe però pensarci un altro titolo di FromSoftware.

Il team di sviluppo giapponese ha infatti dato ufficialmente il via al processo di classificazione di Armored Core VI: Fires of Rubicon, nuovo capitolo della serie videoludica con protagonisti colossali mecha. A confermarlo è l'ente di classificazione della Corea del Sud, che ha dedicato un'apposita scheda al titolo. Gli esperti sudcoreani hanno giudicato la produzione come adatta a un pubblico di età superiore ai dodici anni d'età, con Armored Core VI: Fires of Rubicon che si preannuncia dunque come una produzione adatta al grande pubblico.



Avviato su richiesta di Bandai Namco, il processo di classificazione si è concluso in data venerdì 14 aprile 2023. Le tempistiche sembrerebbero dunque lasciare la porta aperta a una pubblicazione piuttosto imminente per Armored Core VI, con FromSoftware che potrebbe decidere di palesarsi in occasione dell'edizione 2023 della Summer Game Fest per condividere novità sul lancio dell'action. Con la cancellazione dell'E3 di quest'anno ormai ufficiale, il palco di Geoff Keighley sembra infatti essere la sede più probabile per un'eventuale apparizione di Hidetaka Miyazaki e del suo staff di creativi.