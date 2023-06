Armored Core 6 classificato 'T for Teen' dall'ESRB: nuovi dettagli su contenuti e gameplay

Il portale dell'ESRB, l'ente nordamericano preposto alla classificazione dei videogiochi destinati alla vendita in Canada e degli Stati Uniti, pubblica la scheda dedicata ad Armored Core 6 Fires of Rubicon, l'atteso action sci-fi che riporterà FromSoftware ai suoi metallici inizi su PC e console.

Nel valutare il nuovo videogioco degli autori di Dark Souls, Sekiro ed Elden Ring, i curatori dell'ESRB ritengono che Armored Core 6 non proponga contenuti tanto 'sensibili' da giustificarne il rating Mature M 17+ (corrispondente alla valutazione PEGI 18 europea); di conseguenza, Fires of Rubicon verrà venduto in Nord America con il bollino T for Teen.

Dalla scheda di Armored Core 6 emergono anche delle anticipazioni sul tenore dell'esperienza narrativa e ludica da vivere immergendoci nelle atmosfere distopiche di questo action a tinte fantascientifiche. Nella descrizione di Fires of Rubicon trovano però spazio dei riferimenti all'alcool e a droghe fittizie come il Coral:

"Armored Core 6 è uno sparatutto in terza persona in cui i giocatori assumono il ruolo di un mercenario che svolge missioni in stile militare. Gli utenti pilotano tute da battaglia meccanizzate (mech), utilizzando mitragliatrici, lanciarazzi, missili e attacchi corpo a corpo per distruggere i nemici (altri mech, carri armati o elicotteri). Le battaglie sono spesso frenetiche, con effetti realistici per i colpi delle armi da fuoco e grandi esplosioni: gli esoscheletri danneggiati spesso esplodono in rottami infuocati che spargono detriti sullo scenario. Il gioco contiene riferimenti a una droga immaginaria sia nei dialoghi che nei testi, con la parola 'me**a' che viene ripetuta nel corso dell'avventura".

Cogliamo l'occasione per ricordarvi che sulle pagine di Everyeye.it trovate il nostro speciale su Armored Core 6 e un gameplay pieno di libertà, azione e personalizzazione, pieno di spunti di riflessione con cui ingannare l'attesa per l'uscita del nuovo sparatutto sci-fi di FromSoftware prevista per il 25 agosto su PC, PS4, Xbox One, PlayStation 5 e Xbox Series X|S.