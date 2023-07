Armored Core 6: il combat system ha similitudini con Sekiro, per il game director

FromSoftware sta svelando sempre più dettagli sull'attesissimo Armored Core 6: Fires of Rubicon, nuovo capitolo della nota serie a base di robottoni che arriverà a breve nei negozi. A tal proposito, pare che il gioco condividerà con Sekiro un particolare del combat system.

A rivelare questo interessante dettaglio è stato Masaru Yamamura, game director del sesto capitolo di Armored Core che nel suo curriculum vanta anche la collaborazione allo sviluppo di Sekiro Shadows Die Twice in qualità di combat designer.

Sebbene sia stato più volte ribadito che il gioco non avrà nulla a che fare con i soulslike, sembrerebbe che il sistema di combattimento di Armored Core 6: Fires of Rubicon condivida l'aggressività di quello di Sekiro. Come ben ricorderete, il titolo con protagonista il Lupo Grigio si distingueva dalle altre produzioni FromSoftware proprio per l'assenza di parata e il bisogno di uno stile di gioco aggressivo per spezzare la difesa avversaria. Stando alle parole di Yamamura, i piloti dei mech dovranno essere dinamici e aggressivi durante gli scontri per sopravvivere.

Il director ha anche parlato dei punti di contatto con altri giochi dello studio giapponese, svelando che Armored Core 6 condivide con i soulslike la necessità di fermarsi ed osservare i nemici e i loro pattern d'attacco per poterli apprendere e contrastare.

