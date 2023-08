Armored Core 6 come gira su PC, PS5 e Xbox Series X|S? Ecco la video comparativa

Mentre FromSoftware guarda con entusiasmo alle vendite di Armored Core 6, lo youtuber ElAnalistaDeBits ha colto l'occasione offertagli dal lancio dell'action sci-fi per realizzare una video comparativa tra le versioni day one di Fires of Rubicon su PC, PS5 e Xbox Series X|S.

Il nuovo filmato di approfondimento datoci in pasto dall'ormai noto creatore di contenuti si focalizza sulle prestazioni garantite dalla build di lancio di Armored Core 6 sulle piattaforme di questa generazione.

Tra i passaggi più interessanti del video raffronto troviamo le analisi sulle modalità grafiche di Armored Core 6 su PS5 e Xbox Series X: i test sul preset Quality con risoluzione 4K fanno emergere le 'specificità ludiche e tecniche' di un titolo che necessita, per sua stessa natura, di un framerate elevato per poter essere goduto appieno. Un aspetto che è stato rimarcato anche da chi, giustamente o meno, consiglia di giocare Armored Core 6 su PS5 nella sua versione PS4 retrocompatibile.

Altrettanto interessanti sono poi le analisi sulla modalità Prestazioni, la più indicata in ragione del target dei 60fps e, con esso, della maggiore fluidità restituita ai movimenti e agli attacchi dei mech. Nel confronto diretto tra Xbox Series X e PS5, è la console Sony a offrire un'esperienza di gioco mediamente più fluida nelle scene di combattimento più concitate, seppure in misura quasi impercettibile. Le (seppur lievi) differenze di ottimizzazione tra le piattaforme Sony e Microsoft vengono evidenziate dai test sulla versione Xbox Series S di Armored Core 6, con un framerate che, in modalità Prestazioni, si attesta tra i 45 e i 55fps in base al contesto di gioco.

Tirando le somme, ElAnalistaDeBits ritiene che FromSoftware abbia svolto un buon lavoro di ottimizzazione e che, con le patch post-lancio, possa smussare ulteriormente gli angoli vivi delle prestazioni e affinare l'esperienza grafica complessiva, soprattutto in ambito PC. Nel caso ve la foste persa, qui trovate la nostra recensione di Armored Core 6 a cura di Antonello 'Kirito' Bello.