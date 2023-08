Armored Core 6 conquista Famitsu: FromSoftware inarrestabile

Il nuovo Armored Core si sta già togliendo belle soddisfazioni: dopo che Armored Core 6 è diventato il gioco più venduto in UK nella settimana di lancio, l'ultima fatica From Software continua a raccogliere pregevoli valutazioni un po' in tutto il mondo, compreso in patria.

Nel numero 1813 dell'iconica rivista giapponese Famitsu trova spazio anche Armored Core VI Fires of Rubicon, che si porta a casa una valutazione di tutto rispetto: un 36/40, frutto della somma di ben quattro 9 assegnati dai redattori della testata nipponica. Per From Software si tratta dunque di un altro successo su Famitsu, dopo aver già sfiorato il Perfect Score oltre un anno fa con Elden Ring, all'epoca premiato con un eccellente 39/40.

Anche nella nostra recensione di Armored Core 6 Fires of Rubicon abbiamo confermato che il nuovo gioco della software house nipponica è di pregevole fattura, segnando in questo modo un ottimo ritorno in scena per il franchise dopo un decennio di assenza. A parte Armored Core VI, sul nuovo numero di Famitsu trova spazio anche Crime Boss Rockay City, che ottiene una valutazione nel complesso decorosa: 30/40, frutto di due 8 e due 7. Valutazione più bassa infine per Edge of Eternity, che non va oltre il 27/40 (7, 7, 7, 6).