Armored Core 6: 'Dark Souls, Bloodborne e Sekiro ci hanno cambiati', afferma il producer

Il ritorno di Armored Core è divenuto realtà e, come visto negli ultimi giorni, sono emersi ulterioridettagli su Armored Core 6 dal Taipei Game Show. Intanto, però, il producer Ogura ha rilasciato alcune dichiarazioni interessanti legate al processo produttivo del team e dell'influenza derivante dagli altri progetti della compagnia.

Ad aver fatto riferimento Bloodborne, Sekiro, Elden Ring ed alla saga di Dark Souls in termini di "cambiamento" è stato il producer Yasutaka Ogura. Egli, intervenendo in un breve segmento dello showcase tenutosi in occasione del Taipei Game Show, ha parlato del venturo Armored Core 6 dichiarando quanto segue: "Sono passati dieci anni tra un titolo e l'altro e, nel frattempo, noi di FromSoftware abbiamo sviluppato molti altri titoli".

È con questa affermazione che Ogura apre il proprio discorso, facendo riferimento proprio a giochi dal calibro di "Dark Souls 2, Bloodborne, Dark Souls 3 e naturalmente altri come Sekiro: Shadows Die Twice e più recentemente Elden Ring", riferendosi a questi importanti capisaldi del mondo videoludico dicendo che ognuna di quelle produzioni ha cambiato il team.

"L'esperienza e la competenza che i nostri game designer e sviluppatori hanno accumulato grazie a questi titoli sono state messe adesso a frutto (qui il producer si riferisce proprio ad Armored Core 6)". Ciò non significa, però, che Armored Core 6 sia un'esperienza souls-like: questo, infatti, è stato già oggetto di chiarimenti da parte della stessa FromSoftware.

Proprio per questo, quindi, l'iconica saga dedicata ai mecha non avrà contaminazioni videoludiche provenienti dal genere dei souls. C'è dunque una grande attesa attorno al prossimo capitolo del brand storico di FromSoftware, di cui vi abbiamo ampiamente parlato nel nostro articolo dedicato all'analisi di Amored Core e dei metallici inizi di FromSoftware.