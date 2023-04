Armored Core 6: nuovi dettagli su arsenale e personalizzazione dei mech

Prendendo spunto dalle prime, spettacolari scene di gameplay di Armored Core 6, i curatori del profilo social di PlayStation UK approfondiscono i contenuti del nuovo sparatutto sci-fi di FromSoftware per descrivere le numerose opzioni di customizzazione dell'aspetto e dell'arsenale dei mech.

Gli emuli dei mercenari che vorranno mettere a ferro e fuoco Rubicon potranno apportare tutta una serie di modifiche, potenziamenti e personalizzazioni estetiche al proprio mecha.

Le modifiche più importanti sono ovviamente quelle legate all'arsenale, come rimarcano i ragazzi di PlayStation UK specificando che i mech di Armored Core 6 Fires of Rubicon avranno ben quattro slot per la selezione delle armi, ossia due per le braccia e due per il dorso dell'esoscheletro ipertecnologico.

Nel corso dell'avventura sarà possibile trasformare il proprio mech in una macchina da guerra inarrestabile utilizzando armi a lungo raggio come bazooka, mitragliatrici pesanti, lanciarazzi multipli e fucili al plasma. I giocatori che vorranno adottare un approccio più 'diretto' avranno comunque l'opportunità di sbloccare armi da mischia altrettanto devastanti come motoseghe, lame a impulsi, lance e tanto altro.

Sul fronte della personalizzazione estetica, invece, il team di PS UK si limita a precisare che nel gioco sarà possibile applicare delle verniciature speciali e accedere a delle livree customizzate. In attesa di sapere di più da FromSoftware, vi ricordiamo che il prossimo capitolo della serie di Armored Core sarà disponibile dal 25 agosto su PC, PS4, Xbox One, PlayStation 5 e Xbox Series X|S. Già che ci siamo, vi ricordiamo che su Everyeye.it potete leggere il nostro ultimo speciale su Armored Core 6 e l'amore di FromSoftware per i mech dopo Elden Ring.