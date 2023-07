Armored Core 6: dettagli su personalizzazione tecnica ed estetica dei mech

Nel nuovo capitolo della serie, a più di dieci anni di distanza dal predecessore, FromSoftware innova Armored Core 6 Fires of Rubicon ma al contempo guarda ai fasti del passato, riportando nella saga tutto ciò che per cui i fan l'hanno amata.

Questo è particolarmente vero con riguardo ai mech, alle loro azioni e alla loro personalizzazione. La simulazione nei panni di giganteschi robot, infatti, raggiungerà il livello successivo, adattandosi alla nuova generazione senza perdere la propria identità di partenza.

Al già elevato numero di ore che richiederà la campagna di Armored Core 6, dovremo quindi aggiungere quelle necessarie ad affinare la componente tecnica ed estetica dei nostri mech. Come rivela il blog di Playstation dopo un hands-on, il gioco dà la possibilità di realizzare un mech personalizzato.

La manutenzione e il potenziamento del proprio arsenale non è un fattore meramente estetico, ma anzi si rivelerà necessario per svolgere al meglio il proprio incarico da mercenari nel corso della trama, oltre che mantenersi ai livelli adeguati per fronteggiare le sfide che arriveranno dall'esterno.

In questo senso, le opzioni a disposizione del giocatore saranno molteplici: si potranno intercambiare i componenti, il nucleo, le armi, i propulsori, i meccanismi di difesa e tantissimi altri aspetti del proprio mech. Ognuno di essi entra in gioco in uno specifico lato tecnico e potranno aiutarci a saltare più in alto, aumentare la velocità di movimento o adoperare l'artiglieria pesante.

La personalizzazione è quindi direttamente collegata alle nostre performance e a ciò che abbiamo bisogno di realizzare. Tutto questo senza rinunciare allo stile, dato che potremo scegliere anche l'estetica del nostro mech.

Armored Core 6 è il primo titolo FromSoftware a girare a 120 FPS e l'azione frenetica in cui ci catapulterà ci richiederà riflessi pronti ed attrezzatura in linea, ragion per cui non potremo trascurare la personalizzazione.



Se ci dovessimo dimenticare di farlo, troveremo apposite stazioni in cui provvedere anche nel corso delle missioni per rispondere ai cambiamenti di obiettivo o situazione. Questo non solo per eventuali dimenticanze, ma anche perché varieranno le necessità che avremo anche nel bel mezzo di una missione avviata.