Armored Core 6 troppo difficile? Arriva la mod che aggiunge la Modalità Facile!

Come consuetudine nei giochi targati FromSoftware, anche Armored Core 6 Fires of Rubicon è senza dubbio più impegnativo rispetto alla media, mettendo alle strette diversi giocatori in particolare con le sue Boss Fight tanto spettacolari quanto ostiche senza il giusto armamentario.

Ma se siete tra coloro che reputano il nuovo Armored Core un po' troppo difficile, vi farà piacere sapere che su PC è appena arrivata la mod che fa al caso vostro, rendendovi più semplice destreggiarvi tra le sfide del frenetico Action a base di mech. Dal portale Nexus Mods è infatti possibile ora scaricare EZ-Core, nome della mod che è già tutto un programma, che apporta una serie di semplificazioni destinate a rendere più facile l'esperienza di gioco.

Tra i cambiamenti che la creazione amatoriale apporta troviamo ad esempio la possibilità di partire con un quantitativo di munizioni superiore del 300%, e sempre del 300% viene aumentata la portata delle armi rendendo così molto più immediato colpire i nemici anche da lunghe distanze. Ancora, le ricompense per il completamento di ogni missione ed arena crescono del 200%, e soprattutto vengono ridotto del 50% le limitazioni di peso ed energia per i materiali da equipaggiare al nostro mech. In questo modo è possibile assemblare un mech molto potente con maggior immediatezza, facendosi così trovare subito pronti alle battaglie offerte da Armored Core 6.

Creazioni di questo tipo in fondo non sono una novità con i giochi FromSoftware, se consideriamo che nel corso del 2022 venne realizzata anche una mod Easy Mode per Elden Ring su PC, tuttavia l'autore di EZ-Core consiglia caldamente di usare la mod solo giocando offline, in quanto installarla per il multiplayer online potrebbe comportare il rischio di essere segnalati e di conseguenza bannati dagli sviluppatori.

Intanto c'è anche chi ha finito Armored Core 6 usando solo calci e pugni, dunque con una difficoltà ancora più massiccia rispetto agli standard del gioco base. A ciascuno il suo, insomma!