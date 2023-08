Armored Core 6 è difficile? C'è chi lo ha finito usando solo calci e pugni

La serie di Armored Core ha fatto finalmente il suo ritorno dopo un decennio di assenza. La nostra recensione di Armored Core 6 conferma non solo le pregevoli qualità dell'opera FromSoftware, ma anche che si tratta di un titolo dalla difficoltà superiore alla media, come spesso visto con le produzioni della casa giapponese.

Ma sebbene Armored Core VI Fires of Rubicon sia effettivamente un gioco che richiede un certo impegno per essere affrontato, c'è anche chi è riuscito a portarlo a termine facendo unicamente ricorso a calci, pugni e veloci scatti in avanti tramite jetpack. Lo youtuber ZeroLenny è l'autore di tale impresa, ed in un lungo video (che ovviamente vi invitiamo a visionare con cautela per rischio spoiler) spiega come è riuscito a finire l'avventura facendo ricorso al minimo indispensabile in termini di risorse.

Per il giocatore è stato fondamentale concentrarsi al massimo su propulsori e schivate, andando poi di combattimento corpo a corpo, per riuscire a superare le numerose sfide dell'ultima fatica FromSoftware, incontrando difficoltà in particolare contro i boss, come quello del tutorial che lo ha messo più volte alle strette. Ma alla fine ZeroLenny ha dimostrato che sì, Armored Core VI può essere portato a termine anche senza mai fare ricorso all'ampio arsenale bellico a disposizione dei propri mech.

Nel frattempo Armored Core 6 debutta al primo posto nelle classifiche UK, ottenendo così i primi rilevanti riscontri commerciali.