Armored Core 6 in un divertente spot: i danni da mech non sono assicurabili

Dopo il trailer live action dedicato ad Armored Core VI: Fires of Rubicon, da FromSoftware arriva un nuovo e divertente spot dedicato alla sua avventura sci-fi a base di mech.

Disponibile in apertura di news, il video vede al centro della scena una piccola compagnia assicurativa. In quella che sembra preannunciarsi come una normale giornata di lavoro, il gestore dell'azienda si ritrova improvvisamente sommerso di richieste di risarcimento legate a danni di varia natura, ma accumunati da un unico elemento: l'essere stati causati da colossali mech! Inizialmente perplesso, il povero assicuratore finisce per cedere a una vera e propria crisi di nervi, che probabilmente non lo aiuterà a superare gli ostacoli che attendono i giocatori in Armored Core VI: Fires of Rubicon!

Disponibile da pochi giorni su PC, PlayStation 5, Xbox Series X|S, PlayStation 4 e Xbox One, l'action di FromSoftware sembra aver potuto beneficiare di un buon lancio, con Armored Core VI: Fires of Rubicon già in testa alle classifiche UK. Come da tradizione del team giapponese, il titolo non risparmia al pubblico sfide anche parecchio impegnative, sulla scia di quanto già sperimentato in Dark Souls, Bloodborne o Elden Ring: quali danni vi hanno già causato i possenti robottoni nel corso delle vostre missioni sul pianeta Rubicon?