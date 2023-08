Armored Core 6, doppio appuntamento: è tempo di scoprire il PvP, ecco data e orario

A poche ore di distanza dall'inizio dell'Armored Core VI: Fires of Rubicon - Special Briefing - in programma per la giornata di oggi -, arriva anche l'annuncio di un ulteriore appuntamento dedicato al titolo di FromSoftware.

La software house e il publisher Bandai Namco invitano infatti il pubblico a seguire l'Armored Core VI: Fires of Rubicon - Special Program, atteso a brevissimo. L'appuntamento con l'evento digitale è in particolare fissato per la nottata tra venerdì 18 e sabato 19 agosto 2023. A partire dalle ore 00:45 di questa notte, i giocatori curiosi di saperne di più potranno osservare nuovamente in azione l'action game degli autori di Elden Ring, Bloodborne e Dark Souls.



La diretta promette peraltro di essere particolarmente interessante, con FromSoftware che ne ha anticipato le tematiche protagoniste. L'Armored Core VI: Fires of Rubicon - Special Program aprirà una finestra sulla lore del mondo di gioco, oltre che sulla struttura e le caratteristiche delle missioni. Infine, spazio anche al reveal del comparto multiplayer di Armored Core VI: Fires of Rubicon, con l'esperienza PvP del gioco che di recente si era resa protagonista di alcuni leak.



A poche ore dai due appuntamenti in diretta con la nuova creazione di FromSoftware, ricordiamo che Armored Core VI: Fires of Rubicon sarà disponibile a partire dal prossimo 25 agosto 2023.