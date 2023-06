Armored Core 6: tutto ciò che c'è da sapere sulle edizioni del gioco FromSoftware

Dopo il reveal del primo video gameplay e della data d'uscita di Armored Core 6, i fan di FromSoftware e dell'iconica serie videoludica sono in visibilio per quanto mostrato in prima battuta dalla software house. L'uscita è però tutt'altro che dietro l'angolo: il 25 agosto è ancora lontano, ma Armored Core 6 infiammerà l'estate di molti giocatori.

L'utenza è quindi impaziente di conoscere ciò che il nuovo titolo avrà da offrire, soprattutto a fronte dei nuovi dettagli sull'arsenale e sulla personalizzazione dei Mech di Armored Core 6 rivelati alla fine del mese di aprile. In particolare, si vuole conoscere di più anche sul versante delle edizioni del gioco. Sappiamo che la Premium Edition di Armored Core 6 costerà 450 euro e, oltre al gioco base, conterà al suo interno tanti contenuti che attireranno l'attenzione dei collezionisti.

Tuttavia, il gioco di FromSoftware verrà venduto in ben cinque edizioni differenti. Ci sarà molto spazio per poter quindi decidere l'offerta contenutistica più adatta alle proprie esigenze, a tal punto da offrire anche un bundle costoso ma accattivante come quello dapprima citato. Qui di seguito vi riportiamo le principali informazioni sulle restanti edizioni del prodotto, i cui dettagli sono stati rivelati dal publisher Bandai Namco sul proprio sito ufficiale.

Standard Edition

La standard Edition di Armored Core 6 verrà venduta a 69,99 euro sia su console di vecchia generazione che sulle console next-gen. L'edizione base avrà al suo interno solamente il gioco e, per chi l'avrà preordinato, la configurazione MELANDER C3 G13.

Deluxe Edition

Armored Core 6 Deluxe Edition verrà venduto a 79,99 euro. Oltre al gioco base e alla configurazione disponibile con il pre-order del titolo, i possessori di questa edizione potranno avere accesso all'artbook digitale e alla colonna sonora della ventura produzione FromSoftware.

Launch Edition

La Launch Editiondi Armored Core 6 sarà acquistabile al prezzo della Standard Edition, ossa 69,99 euro. Tuttavia, essa darà accesso ad una serie di contenuti aggiuntivi non disponibili all'interno della controparte dapprima analizzata:

Poster esclusivo che raffigura un Armored Core nelle dimensioni di 39x33 cm;

Tre cartoline che rappresentano il mondo di gioco;

Tre adesivi con alcuni degli emblemi presenti nella nuova grande avventura in arrivo il 25 agosto.

Collector's Edition

La quarta delle cinque edizioni (insieme alla Premium Edition già mostrata nelle scorse settimane) proposte per Armored Core 6 è la Collector's Edition, venduta a 249,99 euro. Essa presenterà al suo interno i seguenti contenuti:

Gioco base;

Steelbook esclusiva;

Artbook di quaranta pagine con copertina rigida;

Statua in miniatura di un Armored Core grande 19 cm;

Quattro spille ispirate agli emblemi presenti in gioco;

Colonna sonora digitale;

Set di quarantacinque adesivi.

L'attesa per Armored Core 6 continua a crescere sempre più e il ritorno in auge della grande serie videoludica di FromSoftware alimenta ancora una volta le attese dei fan con tante edizioni del gioco disponibili per tutti.