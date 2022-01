Armored Core 6 dopo Elden Ring? Spunta il rumor su FromSoftware

Mentre i castelli di Elden Ring si preparano a spalancare le porte agli avventurosi videogiocatori in attesa dell'Action RPG, un intrigante rumor coinvolge le fucine creative di casa FromSoftware.

Dalle pagine del noto forum Resetera, l'utente "Red Liquorice" segnala infatti di essere stato coinvolto in un sondaggio per consumatori che avrebbe - a suo dire - svelato l'esistenza di un nuovo Armored Core. Segnaliamo sin da subito che, al momento, è ovviamente impossibile verificare l'attendibilità delle molte informazioni riportate dall'appassionato. Per ora, tuttavia, i moderatori di Resetera non sono intervenuti per rimuovere l'indiscrezione o parte di essa. Fatte le dovute premesse, ecco i fatti.

L'utente Red Liquorice afferma di essersi vista presentare una descrizione, otto screenshot e un video gameplay di circa 30 secondi, il tutto legato ad un nuovo Armored Core in sviluppo presso FromSoftware. Nel filmato - trasmesso in streaming e con watermark e non registrato dal giocatore -, sarebbero state mostrate sequenze di boss fight e una sezione esplorativa ambientata in un'area innevata.



Gli screenshot, che l'utente afferma di aver salvato ma di non voler pubblicare perché contrassegnate anch'esse da un ID identificativo, immortalerebbero le seguenti situazioni:

Un'area innevata, con il personaggio in volo intento a sparare su veicoli di una strada sottostante;

Un colpo in volo diretto verso dei nemici in lontananza;

Uno scontro illuminato da luci scure, sui toni del verde;

Nuovamente un'area innevata, ma questa volta con combattimento a terra tra due personaggi;

Un mech più grande di quello del personaggio, di colore grigio e bianco;

Un enorme Boss mech;

Uno scontro tra giocatore e un altro grosso mech di colore giallo;

Scena di combattimento con effetti di luce dorata che assomigliano ad uno scudo a protezione del giocatore;

L'utente Resetera ha inoltre pubblicato la descrizione che sostiene sia stata mostrata durante il sondaggio. Quest'ultima riferisce di, che avrebbe consentito al genere umano un grande progresso tecnologico. In passato, la stessa avrebbe però causato anche un "disastro cosmico" sul, che ora si ritroverebbe a fronteggiare ancora una volta la medesima minaccia. Il nuovo Armored Core viene descritto come unobasato su combattimenti tra mech e che porterebbe la firma di Hidetaka Miyazaki in persona.In attesa di eventuali conferme o smentite sul possibile ritorno di questa serie che ha segnato a lungo la storia di FromSoftware , ricordiamo che stiamo parlando di un rumor non confermato.