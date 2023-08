Armored Core 6: l'esplosivo trailer di lancio ci ricorda che sta per arrivare!

Ormai ci siamo, è tutto pronto per il debutto di Armored Core VI Fires of Rubicon su PC e console PlayStation e Xbox, fissato per il 25 agosto. Ed a ricordarci del suo imminente esordio sul mercato ci pensano Bandai Namco e From Software con uno spettacolare trailer finale.

Il launch trailer del nuovo episodio di Armored Core riassume in poco più di due minuti tutta l'essenza del promettente sesto capitolo principale della serie: mech giganteschi, azione frenetica, scenari spettacolari ed una sfida che si prospetta piuttosto impegnativa e soddisfacente, senza ovviamente dimenticare un focus sulla narrativa. Il tutto condito con un impatto tecnico che promette di lasciare il segno: Armored Core 6 punta ai 4K e 60fps su PS5 e Xbox Series X, garantendo in questo modo una resa visiva al massimo della forma anche su console.

La nuova opera targata From Software promette di riportare in scena il brand di Armored Core nel migliore dei modi, dopo un'assenza dalle scene durata per ben 10 anni. Si tratta dunque di un ritorno di peso, ed il nostro speciale su Armored Core 6 Fires of Rubicon vi permetterà di approfondire ulteriormente le vostre conoscenze sul gioco, scoprendo nel dettaglio tutte le caratteristiche ed i più importanti punti di forza che caratterizzeranno l'Action a base di mech.