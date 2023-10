Armored Core 6 Fires of Rubicon: colonna sonora disponibile sulle piattaforme streaming

Armored Core 6 Fires of Rubicon ha raggiunto le 2,8 milioni di copie vendute e offre ai giocatori battaglie frenetiche e spettacolari con i mecha, una vasta gamma di opzioni di personalizzazione e sfide contro boss memorabili. Il tutto accompagnato da una colonna sonora immersiva, che da oggi è disponibile su vari servizi di streaming.

Ad annunciarlo è la stessa Bandai Namco Game Music, l’etichetta musicale che ha prodotto la colonna sonora originale. Disponibile in tutto il mondo, l’album è stato realizzato da un gruppo di compositori di FromSoftware, tra cui Kota Hoshino, che ha già collaborato a molte musiche della serie di Armored Core.

La raccolta musicale comprende 47 tracce, per un totale di oltre due ore di musica, che fanno da sfondo alle avvincenti missioni sul pianeta Rubicon 3.Anche Shoi Miyazawa e Takashi Onodera, del Sound Team di FromSoftware, hanno contribuito alla creazione della colonna sonora.

Per ascoltare le musiche del sesto episodio di Armored Core, sviluppato da Bandai Namco e FromSoftware, sarà sufficiente visitare le principali piattaforme di streaming musicale, come iTunes, Apple Music, Spotify et similia.

Per approfondimenti sul gioco e su come rappresenti un ottimo punto di ripartenza per le serie, vi rimandiamo invece alla nostra recensione di Armored Core 6: Fires of Rubicon, in cui ci soffermiamo anche sul suo tasso di difficoltà.