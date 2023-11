Armored Core 6: ottimi dati di vendita in Giappone, in altri territori si stimano aumenti

Stando a quanto condiviso dall'editore Kadokawa, i dati delle vendite domestiche di Armored Core 6 Fires of Rubicon in Giappone hanno registrato ottimi numeri, mentre per i restanti territori c'è ancora largo margine di miglioramento.

Sulla base dei rapporti finanziari stilati da Kadokawa, le vendite di Armored Core 6 in Giappone si attestano sulle 700.000 unità. Considerando il mercato di riferimento e la saga a cui appartiene questo sesto episodio, si tratta di un dato da interpretare positivamente.

Uscendo dal territorio giapponese, sui territori rimanenti si stima che le vendite globali aumentino nella seconda metà dell'anno fiscale, la cui conclusione è fissata per marzo 2024. Questo commento di Kadokawa, sebbene non venga detto esplicitamente, sembra lasciar sottintendere che fuori dal Giappone il numero di vendite raggiunte non sia ancora in linea con quanto preventivato, auspicando dunque un incremento.

Guardando al quadro complessivo, secondo quando dichiarato dai doppiatori Ryo Shimokawa e Yasuyuki Kase, Armored Core 6 Fires of Rubicon ha superato le 2,8 milioni di copie vendute, decretando il successo nel ritorno della serie di Capcom e FromSoftware a tema mecha.

Tuttavia, si tratta di dati che non si possono considerare ufficiali, ragion per cui al momento è ancora necessario attendere di avere una fotografia più approfondita in un prossimo futuro. Intanto, vi ricordiamo che la colonna sonora di Armored Core 6 Fires of Rubicon è disponibile sulle piattaforme streaming.