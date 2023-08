Armored Core 6 Fires of Rubicon: preload ora disponibile su Xbox

Non manca ormai molto all'uscita di Armored Core 6 Fires of Rubicon e coloro che giocheranno su Xbox possono già iniziare a scaricarlo per giocarlo nella sua data di release. Attorno al gioco c'è una certa attesa, come dimostra il fatto che l'ultimo trailer di Armored Core 6 ha battuto Starfield, Cyberpunk e Assassin's Creed Mirage.

Coloro che giocano su Xbox e hanno preordinato il gioco possono già iniziare il download di Armored Core 6 per evitare di doverlo scaricare il giorno stesso del lancio. Così facendo, non appena il gioco sarà rilasciato il 25 agosto, potremo avviarlo immediatamente.

Sfortunatamente, i giocatori PC e PlayStation dovranno aspettare ancora un po'. Per i primi non è stata ancora comunicata una data di pre-load su Steam (vi ricordiamo che Armored Core 6 supporterà Steam Deck). I secondi, invece, potranno effettuare il preload a partire dal 23 agosto, ovvero due giorni prima del rilascio.

La dimensione del download di Armored Core 6: Fires of Rubicon su Xbox è di circa 53 GB. In genere, non è da escludere che la grandezza dei file di gioco sia leggermente inferiore su PlayStation e leggermente superiore su PC, ma ancora non ci sono i dati esatti.

Vi ricordiamo che questo nuovo titolo sci-fi di FromSoftware uscirà su PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One e Xbox Series X|S il 25 agosto.