Armored Core 6 senza freni alla Gamescom: scontri a tutto spiano nel nuovo trailer

Il team di FromSoftware non si fa pregare e a poche ore dalla pubblicazione del trailer di lancio di Armored Core VI: Fires of Rubicon torna a mostrare il titolo in azione sul palco della Gamescom 2023.

Direttamente dall'Opening Night Live, l'action a base di mech si presenta in un ulteriore filmato, che potete visionare direttamente in apertura a questa news. Sulla devastata superficie del pianeta Rubicon, mech colossali equipaggiati con armi devastanti si danno battaglia per la conquista di una preziosa - e pericolosa - risorsa naturale. Nei panni di un mercenario dalle intenzioni misteriose, i giocatori dovranno imparare a padroneggiare alla perfezione i robottoni di casa FromSoftware per poter uscire vivi dai confini di Rubicon.



Atteso il prossimo 25 agosto 2023 su PC e console, Armored Core VI: Fires of Rubicon riporta in auge una delle prime IP ideate dagli sviluppatori di casa FromSoftware. Serie antecedente ai successi di Dark Souls, Bloodborne, Sekiro: Shadows Die Twice e Elden Ring, torna il mondo di Armored Core. Gli autori del Sol Levante sono pronti a proporre un action dalle suggestioni sci-fi, ambientato in uno scenario cupo e post-apocalittico. Accetterete la nuova sfida di Miyazaki?



Sulle pagine di Everyeye, lo ricordiamo, trovate la nostra recente prova di Armored Core VI: Fires of Rubicon, in attesa della recensione.