Armored Core 6: FromSoftware mostra il primo video gameplay e svela la data d'uscita!

Le anticipazioni dei giorni scorsi sull'imminente annuncio della data d'uscita di Armored Core 6 trovano conferma nel primo video gameplay di Fires of Rubicon appena sfornato dalle fucine digitali di FromSoftware.

Il filmato confezionato dagli sviluppatori nipponici ci immerge nelle atmosfere di questa ambiziosa esperienza sparatutto a tinte fantascientifiche per mostrarci i combattimenti con i mecha, ivi compresi gli scontri con i boss.

Sempre nel trailer è possibile intravedere gli strumenti integrati da FromSoftware per consentire ai patiti del genere di apportare tutta una serie di modifiche, potenziamenti ed 'elaborazioni estetiche' al proprio mecha. Per quanto concerne la trama, ricordiamo che Armored Core 6 verte attorno al Coral, una misteriosa sostanza scoperta sul remoto pianeta Rubicon 3. Utilizzata per alimentare le gigantesce strutture industriali che imperlano il paesaggio di Armored Core 6, il Coral finirà con l'inghiottire tra fiamme e tempeste il pianeta e le stelle circostanti, creando un Sistema Stellare Infuocato.

Il nostro scopo sarà perciò quello di partecipare alla guerra spaziale combattuta dalle corporazioni extraterrestri e dai gruppi di resistenza che si battono per il controllo delle ultime risorse non contaminate dal Coral. I giocatori dovranno quindi infiltrarsi su Rubicon come mercenari indipendenti e decidere il destino della guerra ritrovandosi invischiati nella battaglia tra corporazioni e fazioni.

Senza indugiare oltre, vi lasciamo in compagnia del primo video gameplay di Armored Core 6 e vi informiamo che la nuova esperienza sci-fi firmata dagli autori di Dark Souls, Elden Ring, Bloodborne e Sekiro sarà disponibile su PC, PS4, Xbox One, PlayStation 5 e Xbox Series X|S a partire dal 25 agosto 2023.