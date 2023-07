Armored Core 6 sarà un gioco 'dark Sci-Fi' anche nella OST: i dettagli da FromSoftware

Dopo averci parlato delle similitudini con il combat system di Sekiro Shadows Die Twice, FromSoftware torna a discutere di Armored Core VI: Fires of Rubicon, titolo che porta il compito di rilanciare la serie action rimasta ferma ai box per oltre dieci anni.

Nel corso dell'ultimo decennio, FromSoftware ci ha regalato alcuni tra i più memorabili titolo dark fantasy del panorama videoludico. La compagnia ha intenzione di proseguire sul cammino "oscuro" condendo questa volta l'esperienza con gli elementi Sci-Fi tipici della serie di Armored Core. Questo intento verrà raggiunto anche attraverso la colonna sonora, curata dal compositore Kota Hoshino.

"Le colonne sonore di Hoshino fondono post-punk, trance e pianoforte jazz in jam inquietanti che in qualche modo si adattano perfettamente all'azione sullo schermo", ha spiegato FromSoftware a PC Gamer. "Il flusso alienante e spersonalizzato dei contratti e la musica post-punk lavorano insieme per lasciare questi persistenti sentimenti di terrore, soggezione e confusione. In termini di rapporto tra sound design e game design, molto si riduce a dare questi ampi temi e motivi per il gioco, come questa atmosfera oscura e 'old Sci-Fi'. Volevamo questo senso di solitudine e senso di nostalgia nel gioco. Prendiamo quei brani, li inseriamo nelle missioni e vediamo come va a finire. Forse abbiamo bisogno di alcuni picchi in questo punto o dei cali in quest'altro, e li adattiamo in base al momento e ai tempi di queste missioni e delle battaglie con i boss e così via".

Ma come cambierà l'accompagnamento musicale in confronto ai vecchi episodi del franchise? FromSoftware ha puntato soprattutto ad incrementare la portata dell'esperienza, anche dal punto di vista sonoro: "Questa volta, pur stabilendo una sensazione 'old Sci-Fi', la portata e la tecnologia del mondo sono notevolmente aumentate rispetto ai precedenti giochi AC", ha aggiunto il director Yamamura. "Vedrete questo tipo di immagini e ambientazioni mentre sarete quasi nello spazio. Quindi volevamo che la scala fosse trasmessa anche attraverso la musica. Gran parte della direzione musicale si lega anche a quell'aspetto del gioco".