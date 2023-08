Armored Core 6 gira sul mio PC? Requisiti minimi e consigliati per il gioco FromSoftware

Mentre prosegue a pieno ritmo lo sviluppo di Elden Ring: Shadow of the Erdtree, è tempo di scandire il conto alla rovescia per il decollo di Armored Core VI: Fires of Rubicon su PC e console.

Requisiti PC minimi per Armored Core VI

Processore e sistema operativo a 64 bit

Sistema operativo: Windows 10

Processore: Intel Core i7-4790K | Intel Core i5-8400 | AMD Ryzen 7 1800X | AMD Ryzen 5 2600

Memoria: 12 GB di RAM

Scheda video: NVIDIA GeForce GTX 1650, 4 GB | AMD Radeon RX 480, 4 GB

DirectX: Versione 12

Memoria: 60 GB di spazio disponibile

Scheda audio: Windows Compatible Audio Device

Requisiti PC consigliati per Armored Core VI

Processore e sistema operativo a 64 bit

Sistema operativo: Windows 10 o 11

Processore: Intel Core i7-7700 | Intel Core i5-10400 | AMD Ryzen 7 2700X | AMD Ryzen 5 3600

Memoria: 12 GB di RAM

Scheda video: NVIDIA GeForce GTX 1060, 6 GB | AMD Radeon RX 590, 8 GB | Intel Arc A750, 8 GB

DirectX: Versione 12

Memoria: 60 GB di spazio disponibile

Scheda audio: Windows Compatible Audio Device

Con la data di lancio ufficiale dell'action a base di mecha targato FromSoftware fissata al, il team nipponico invita gli aspiranti piloti a scaldare i motori. In particolare, gli autori di Elden Ring e Dark Souls hanno condiviso con la community tutti i dettagli relativi ai requisiti hardware suggeriti per godersi al megliosu. Di seguito, trovate tutte le informazioni!

Ricordiamo che - prima volta in assoluto per FromSoftware - Armored Core VI: Fires of Rubicon potrà raggiungere i 120 fps su PC.