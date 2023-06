Armored Core 6: la guerra tra robot esplode nella cover di Game Informer

I robot e la tanta libertà del gameplay di Armored Core 6 saranno al centro del prossimo, importante approfondimento promesso da Game Informer. Il nuovo numero della nota rivista videoludica proporrà tantissimi dettagli inediti sull'action sci-fi di FromSoftware.

L'artwork che abbellirà il fronte e il retro del prossimo numero di GI farà quindi da sfondo a numerose informazioni sull'impianto ludico, grafico, narrativo e contenutistico eretto da FromSoftware per tornare alle sue 'metalliche' origini.

Da qui alle prossime settimane avremo quindi l'opportunità di scoprire nuovi dettagli sul sistema di combattimento, sulla storia, sulle ambientazioni e sulle ambizioni coltivate dagli sviluppatori giapponesi per riportare in auge questa storica serie.

La speranza della community è poi quella di ammirare delle scene di gameplay nuove di zecca, grazie alle quali poter immergersi ulteriormente nelle battaglie di Fires of Rubicon e familiarizzare con il sistema di movimento, per poi ricevere un piccolo antipasto delle modifiche, dei potenziamenti e delle elaborazioni estetiche da sbloccare per il proprio mecha.

Prima di lasciarvi ai commenti, vi ricordiamo che su queste pagine potete leggere il nostro speciale su Armored Core 6 e un gameplay pieno di libertà, azione e personalizzazione per ingannare l'attesa in vista dell'uscita del nuovo action di FromSoftware, prevista per il 25 agosto su PC, PS4, Xbox One, PlayStation 5 e Xbox Series X|S.