Armored Core 6: immagini leak trapelano in rete, con mech ed ambientazioni inedite

Armored Core 6 Fires of Rubicon si appresta a riportare in scena l'apprezzata serie di FromSoftware nel corso del 2023, dopo un'assenza di 10 anni. La compagnia nipponica ha già diffuso le prime informazioni sul nuovo gioco della serie Action basata sui mech, sebbene per il momento tutto tace su una finestra di lancio precisa.

Sono ancora pochi anche i dettagli su scenari e numero di mech che caratterizzeranno il prossimo Armored Core, sebbene in rete siano da poco comparse nuove foto leak che permettono di dare uno sguardo più preciso a ciò che Armored Core 6 potrebbe offrire nel gioco completo. In verità si tratta delle prime immagini leak di Armored Core 6 già comparse all'inizio del 2022, sebbene fossero ben poco visibili a causa dei numerose watermark messi per mascherare il più possibile l'origine della loro provenienza.

Un utente di Reddit, Gearphyr, si è tuttavia messo d'impegno per rimuovere il più possibile i watermark e rendere quindi più chiaro quanto mostrato negli screen. Ed anche se il risultato finale non è perfetto, le foto ritoccate permettono di poter avere un quadro più generale dello stile visivo dell'opera. In ogni caso è bene attendere comunque la diffusione di nuovo materiale ufficiale da parte di FromSoftware, che molto probabilmente fornirà aggiornamenti sullo sviluppo già nel corso dei prossimi mesi.

Ricordiamo che Armored Core 6 è diretto da Masaru Yamamura, in precedenza designer di Sekiro Shadows Die Twice.