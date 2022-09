Armored Core 6, nuovi indizi sullo sviluppo: From Software cerca esperti di mecha

Dalle nuove posizioni lavorative aperte da From Software emergono delle conferme indirette sul rumoreggiato sviluppo di Armored Core 6, il nuovo kolossal sci-fi al centro delle anticipazioni emerse ciclicamente sui social nel corso degli ultimi mesi.

Come giustamente sottolineato dai giornalisti di Tech4Gamers, il sito ufficiale di From Software segnala da pochi giorni l'avvenuta apertura di diverse posizioni lavorative che suggeriscono, appunto, lo sviluppo di un videogioco sci-fi con mech da parte degli autori della serie di Dark Souls, di Sekiro e del recente capolavoro open world Elden Ring.

Nella scheda da sottoporre ai talenti del settore intenzionati ad assumere il ruolo di Character Designer, i vertici di From Software spiegano di essere alla ricerca di personale che abbia già maturato un minimo di esperienza nello sviluppo di asset 3D, render o concept di "personaggi, creature, armi, equipaggiamenti e mecha".

Il riferimento esplicito ai robot da combattimento non fa che alimentare le speranze dei fan di Armored Core per un ritorno in grande stile di questa serie sci-fi. Per un veloce riassunto della storia di questa IP, il buon Leonardo "EXEquo" Calamari ci spiega su queste pagine che tipo di gioco è Armored Core.