Armored Core 6 leak: spuntano online le prime immagini ingame

Dopo aver condiviso degli importanti rumor su Armored Core 6 dopo Elden Ring, l'utente del forum di ResetEra conosciuto come Red Liquorice si riaffaccia online per sostenere la sua tesi e la veridicità delle sue fonti mostrando quelle che, a suo dire, sono le prime immagini ingame dell'action sci-fi di FromSoftware.

Superata l'iniziale ritrosia nel condividere del materiale multimediale contrassegnato da un ID identificativo che avrebbe svelato l'origine del leak, l'utente del noto forum videoludico decide quindi di tornare sui suoi passi e di condividere gli scatti ingame di Armored Core 6, non prima però di ritoccarli con dei watermark per non rivelare le sue fonti.

Gli screenshot in questione ci permettono di ammirare i possenti mech e le numerose ambientazioni che faranno da sfondo all'ipotetico progetto che FromSoftware starebbe sviluppando in parallelo con Elden Ring, sempre con la supervisione del boss Hidetaka Miyazaki.

Il questionario interno per tester e addetti al settore da cui dovrebbero provenire questi scatti fornisce anche delle indicazioni sull'esperienza di gioco di Armored Core 6, confermandone l'approccio da sparatutto in terza persona e la predilezione per i combattimenti a corto raggio con l'utilizzo di lame, fucili e pistole. Qualora foste interessati, trovate le immagini in questione nel leak che vi lasciamo in calce alla notizia.

A prescindere dalle prove addotte dalla sedicente leaker di FromSoftware, come sempre vi invitiamo a prendere con le dovute cautele ogni genere di indiscrezione e di pazientare fino all'effettiva conferma (o smentita) da parte dei diretti interessati.